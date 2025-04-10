En çok tercih edilen hisseler: Aracı kurumların model portföylerinde son durum

Borsa İstanbul, hem iç hem de dış siyasette yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalanmalar yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifesi uygulamaları, Çin'in misileme adımları piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetlerine ilişkin son durumlar da güncellendi.

En çok tercih edilen hisseler

ForInvest Haber tarafından takip edilen 28 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Türk Hava Yolları en çok tercih edilen hisse olmaya devam ediyor.

28 aracı kurumdan 23'ü model portföylerinde Türk Hava Yolların'a yer verdi.

Model portföylerde en çok yer alan ikinci hisse ise yine Turkcell oldu. 21 aracı kurum Turkcell'i model portföyde tutmaya devam etti.

Aselsan 17 portföyde yer alarak üçüncü sıraya oturdu. Migros 15 ve BİM 14 model pörtföyde yer alan diğer hisseler oldu.

Bunları 14 model portföyde yer alan Garanti BBVA, 13 model portföyde yer alan Ford Otosan, 11 model portföyde yer alan Akbank ve 10 model portföyde yer alan Mavi takip etti.

Çimsa, Sabancı Holding ve Emlak Konut GYO 9'ar portföyde kendilerine yer buldu. Koç Holding ve YKB ise 8'er model portföyde yer aldılar.

Hisselerin hedef fiyat ortalaması

En beğenilen hisse olan THY için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 465,77 TL oldu.

Turkcell için ortalama hedef fiyat 152,76 TL, Aselsan için 111,24, Migros için 831,73 TL, BİM için 763,85 TL, Garanti BBVA için 175,74 TL, Ford Otosan için 14723,84, Akbank için 90,62 TL, Mavi Giyim için 132,56 TL ve Sabancı Holding için 153,54 TL, Çimsa için 62,29 TL, Emlak Konut GYO için 20,59 TL, YKB için 44,00 TL ve Koç Holding için ortalama hedef fiyat 293,39 TL oldu.