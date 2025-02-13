Enda Enerji ve Kalyon Güneş Teknolojileri işlem görmeye başladı
Geçen günlerde halka arz olan Enda Enerji Holding ve Kalyon Güneş Teknolojileri hisseleri bugün işlem görmeye başladı. Enda Enerji Holding payları sabah saatlerin yüzde 3,10 gerilerken, Kalyon Güneş Teknolojileri yüzde 2,28 arttı.
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Borsa İstanbul'da payları işlem görmeye başlayan Enda Enerji Holding bugün yüzde 3,10 geriledi.
Borsa kodu 'ENDAE' olan ve 17,44 TL'den halka arz edilen paylar 16,90 TL'ye düştü.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim (KLYPV) de bugün işlem görmeye başladı.
70,30 TL'den halka arz edilen paylar yüzde 2,28'lik artışla 71,90'a yükseldi.
, açılışta %2,42 artışla 72,00 TL seviyesine çıktı.