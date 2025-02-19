Endekste ciddi düşüş! TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a yönelik soruşturma borsayı vurdu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a yönelik başlatılan soruşturma, borsayı vurdu. Turan’ın iş dünyasındaki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, gelişme piyasa üzerinde belirsizlik yarattı.

Borsa İstanbul’da durum

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yatay bir pozisyonda işlem görse de, öğleden sonraki saatlerde özellikle BIST 100 endeksi değer kaybetmeye başladı. saat 18:30 itibarıyla endeks, TÜSİAD Başkanı hakkında başlatılan soruşturmanında etkisiyle yüzde 1,55 düşüş yaşadı.

En çok kaybettiren sektör inşaat oldu

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,14 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,03 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü göstergeler endeksi ile ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar tedirgin

Soruşturma ve ifadeye götürülme haberinin ardından, yatırımcılar özellikle büyük hisselerde satış yönlü işlemler gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin lider sektörlerinden olan finans, enerji ve sanayi hisseleri değer kaybetti.