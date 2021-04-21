Enerji şirketleri halktan alıp borca yatıracak

Şebnem TURHAN

Enerji şirketlerinin halka arz iştahı gündeme damga vurdu. Geçen hafta Galata Wind’in talep toplaması tamamlandı, bu hafta ise Aydem Enerji, Biotrend Enerji ve Çan2 Termik’in talep toplaması devam ediyor. Dün ise iki yeni enerji şirketinin daha halka arz yolunda olduğu açıklaması geldi. Esenboğa Elektrik’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji halka arz yetkisi verdi ve Girişim Elektrik de halka arz başvurusunu tamamladı. Halka arz edilen enerji şirketlerinin izahnamelerinde ise halka arz gelirlerinin borç ödemede kullanılacağı ifadeleri de dikkat çekti.

Bu hafta talep toplayan Aydem Enerji halka arz eden pay sahibinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek. Ancak sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni paylardan gelir kazanacak ve şirket, bu halka arz gelirinin tamamını mali borçlarının bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlıyor. Biyotrend Enerji izahnamede halka arz gelirinin yüzde 20-30'unu kredilerin kapatılmasında kullanılacağını duyurdu. Biyotrend Enerji halka arzdan 340- 371 milyon lira arası gelir bekliyor. Çan2 Termik AŞ net halka arz gelirlerinin tamamının Yapı Kredi Bankası ve Halkbank nezdinde bulunan banka kredilerinin kapamalarında kullanılacağını belirtti. Halka arzdan 263.6 milyon liralık brüt kaynak elde edilmesi bekleniyor. Girişim Elektrik de taslak izahnamesinde halka arz gelirinin yüzde 23'ünün finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılacağını duyurdu.

Tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 6,6

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Şubat 2021 verilerine göre 2.9 trilyon liralık ticari kredilerin yüzde 9'u yani 258 milyar lirası enerji sektöründe. Enerji sektöründe tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 6,6 ile ticari kredilerde en yüksek tasfiye olunacak alacak oranına sahip olan inşaatın hemen ardından geliyor. Enerji sektöründe kredilerin son 12 ayda büyüme oranı ise yüzde 19,5 seviyesinde iken son 12 ayda tasfiye olunacak alacak tutarındaki değişim yüzde 21,1 oldu. Bu TBB verilerine göre tüm sektörler arasında tasfiye olunacak alacak tutarı en hızlı büyüyen sektör olmasına neden oldu.

Öte yandan TBB verileri tasfiye olacak alacak tutarında şubatta geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu da ortaya koyuyor. Geçen yıl şubatta 182.5 milyar lira olan tasfiye olunacak alacak tutarı bu yıl şubatta 177.1 milyar liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) geçen yıl devreye aldığı ve uygulamasını Haziran 2021'e kadar uzattığı alacakları takibe atma süresindeki değişiklik gerilemenin nedeni. Ancak Haziran 2021’de yeni bir uzatma olursa tüm sektörlerde tasfiye olunacak alacak miktar ve oranında yükseliş bekleniyor. Şu an son 12 ayda en hızlı büyümenin sahibi olan enerji sektöründe de alacakların takibe atma süresinin yeniden düşürülmesiyle artış yaşanması öngörülüyor.

Girişim Elektrik halka arz başvurularını tamamladı

Girişim Elektrik halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a başvuru işlemlerini tamamladığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde yürütüleceği belirtilerek, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiği kaydedildi. Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı Girişim Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ederek, 2020 yılı sonu itibariyle son 2 yılda halka arz olmuş firmalar arasında yaklaşık 235 milyon TL ile en yüksek net kâra sahip olduğunu belirtti. Harmanlı, “Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

Kayseri Şeker, mayısta halka açılmaya hazırlanıyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye’de Pankobirlik camiasından bir şirketin ilk kez borsaya gireceğini kaydederek Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görebilmek için gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına geldiklerini belirtti. Akay, “Yaklaşık 215 sayfalık izahname hazırladık, ekleri ile birlikte sermaye piyasası kuruluna sunduk ve incelemeye alındı. Yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ardından Borsa İstanbul ile görüşmelerimiz başlayacak. Herhangi bir aksilik olmazsa mayısın ilk yarısında borsaya dâhil olacağız” dedi.

Kayseri Şeker’in şu anda Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik Genel Merkezi, 23 Panko Kooperatifi, Kayseri Pancar Kooperatifi ve 4 şirket olmak üzere 30 kurumsal ortağı bulunuyor. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte ortaklar için de önemli bir kaynak girişi sağlanacak ve Kayseri Şeker, şeker sektörü açısından sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olacak. Kayseri Şeker’in şu anki ortaklık yapısı hakkında açıklamada bulunan Hüseyin Akay, “Ortaklardan biri Türkiye Varlık Fonu, yüzde 11 hissesi var. Diğeri Pankobirlik Genel Merkezi. Pankobirlik ve 23 Panko Kooperatifi yüzde 29.9 hisseye sahip. 4 şirketin yüzde 0.48 hissesi var. Kayseri Pancar Kooperatifi’nin ise yüzde 58.6 hissesi var. Kayseri Şeker’in borsaya açılması sadece mevcut ortaklar ve üreticiler için değil, aynı zamanda borsadaki diğer yatırımcılar içinde önemli avantajlar sunacak. Şeker’in hesap dönemi diğer şirketlerden farklı olduğu için, borsanın durağanlaştığı dönemlerde sahada önemli hareketlilik sağlayacak” diye konuştu.

Londra Borsası’na girdik şeker sattık

Geride kalan kampanya döneminde üretimin verimli geçmesi, Kayseri Şeker’e de ihracat kapısı açtı. İlave bir ekim yapılmamasına rağmen üreticilerin başarısıyla bölgede 500 bin tondan fazla pancar üretildi. Kayseri Şeker’in tarihinde ilk defa 3 milyon 604 bin ton pancar alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Akay, “Kotamızın 99bin ton fazlasıyla 529 bin ton şeker ürettik. Üretimin yaklaşık 59 bin tonu için bakanlıktan ihracat izni aldık. Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Suriye, Filistin ve KKTC’ye doğrudan ihracat yaptık. Bu arada Londra Borsası’na girdik ve buradan da Gürcistan, Tanzanya, Lübnan, Uganda, Kenya, KKTC ve Güney Kore’ye şeker sattık. Böylece Türkiye’den Londra Borsası’na girerek şeker satan ilk şirkette Kayseri Şeker oldu. Bakanlıktan iznini aldığımız 59 bin tonun tamamını sattık. Şimdi de ilave izin istiyoruz” dedi.