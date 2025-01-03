Enflasyon sonrası borsa yüzde 1,14 primlendi, 10 bin puan üzerinde kaldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03 gelmesinin ardından haftanın son işlem gününü primlenerek kapattı. Endeks yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan günü kapattı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.