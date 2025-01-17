Enflasyon verilerinin açıklanacağı Euro Bölgesi'nde borsalar pozitif seyrediyor
Enflasyon-resesyon ikilemi tüm dünyada sürerken, Trump yönetiminin uygulayacağı politikalara dair soru işaretleri piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında pozitif seyir izlenirken, gözler bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinde...
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 523 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 20.784 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.470 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kazançla 36.203 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 11.946 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.696 puandan işlem görüyor.
Avrupa borsalarında ise pozitif seyir izlenirken, gözler bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de aralık perakende siparişler aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 3,6 arttı.