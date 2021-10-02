Enflasyona karşı zarar ettirmeyen hisseler

Barış ERKAYA

Herkesin gündemi enflasyon ve enflasyonun götürdükleri. Merkez Bankası’nın beklenmedik faiz indirimi kararından bu yana artık bütün hesaplar parayı enflasyona ezdirmemek üzerine.

Mevduatın bunu başaramadığı artık kesin. Hele hele Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyonu işaret edip faizi indirmesinden itibaren mevduata yönelik tasarruf, herkesin gündeminden çıkmış durumda. Dolara yatırım yapmanın dönüp dolaşıp yine bizim cebimize zararı olduğu da kesin olduğuna göre… Geriye çok da fazla alternatif kalmıyor. Profesyonel bir yatırımcı için elbette seçenek çok. Piyasalarda trade edebilecek yani al-sat yapabilecek kadar bilgisi ve zamanı olanların zaten enflasyon gibi bir derdi yok. Fakat geri kalan büyük bir çoğunluk için artık bu çok büyük bir dert. Çünkü eldeki paranın değeri günden güne eriyor. Altın içinse yeni bir baharın ne zaman geleceği çok büyük bir soru işareti. Hisse senetlerinde durum çok ilginç. 2016-2020 arasında yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse senedi sayısı sadece 13. Bu yıl da getirisi pozitif olan hisse sayısı ise 5.

Hep kazandıranlarda son çeyrek muamması

Bu yıl ilk çeyrek hariç borsada büyük bir rüzgar yakalanabilmiş değil. Öte yandan değerleme bazında bakıldığında fiyatların ucuz olmadığını iddia eden tek bir uzman bile yok. Kazandırma geleneği olan hisse senetleri yılın son çeyreğinde ya farkı kapatıp yeniden enflasyon üstü bir getiriye ulaşacak ya da 5 yıllık gelenek bozulacak ve hem enflasyon hem de dolar bazında zarar ettirmemiş tek bir hisse senedi daha kalmayacak.