Enflasyonist baskıların azaldığını gösteren verilerin ardından New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti yüzde 52'ye tırmandı.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.