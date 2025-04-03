Enflasyonun açıklandığı güne borsa yükselişle başladı (3 Nisan 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.530,67 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,46 ile spor oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.