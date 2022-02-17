Etiler Gıda’dan Borsa İstanbul’a ‘Pazar’ değişikliği başvurusu
Etiler Gıda, ‘Yakın İzleme Pazarı'ndan ‘Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul'a başvuruda bulundu.
Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Etiler Gıda, Borsa İstanbul’a ‘Pazar’ değişikli başvuruda bulundu.
Konuya ilişkin Etiler Gıda’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 17.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince, ETILR koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar'a geçişi için 17.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)' ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmıştır. Pazar değişikliği başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olup, gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da bilgilendirme yapılacaktır.”