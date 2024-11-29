Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri yatırımcıların odağındayken Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrederken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 507,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 19.416 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.275 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 33.183 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.170 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 gerilemeyle 11.539 puandan işlem görüyor.

ECB'den Trump işbirliği çağrısı

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın dün Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Trump'la işbirliği yapma çağrısının etkileri ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Öte yandan, ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini ve politika faizinin büyümeyi teşvik edecek bir seviyeye düşebileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ekimde perakende satışlar aylık bazda tahminlerin üzerinde yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 3,6 arttı. Analistler, bugün Euro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini söyledi.