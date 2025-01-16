Euro Bölgesi'nin dikkati bugün açıklanacak kasım ayı dış ticaret dengesi verilerinde
Bugün Euro Bölgesi'nde 13.00'te paylaşılacak kasım ayı dış ticaret dengesi verileri öncesinde, Avrupa borsaları pozitif seyrediyor. Almanya ve İngiltere'de yoğun ekonomik veri gündeminin takip edildiği günde, Trump'ın bölge genelindeki ülkelerle sorun yaşayabileceği endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.
Euro Bölgesi'nde kasım ayı dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceği günde, Avrupa Merkez Bankası üyesi Mario Centeno, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizin yüzde 2'ye düşebileceğini açıkladı.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselişle beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere ekonomisi 2024'ün kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, ülkede sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş ve yıllık bazda yüzde 1,8 azalış kaydetti.
Borsada durum...
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,75 yükselişle 518 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 20.648 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.352 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 35.920 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 11.954 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 artışla 7.585 puandan işlem görüyor.