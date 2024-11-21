Faiz kararı öncesi BIST 100 endeksi yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 yükselerek 9.143,18 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan artışla 9.143,18 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,05 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,28 ile inşaat oldu.

Faiz kararı bekleniyor

Gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.