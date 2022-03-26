Fan token rekabetinde Trabzonspor şov

Barış ERKAYA

Süper Lig’de Trabzonspor son haftada yara almış olsa da şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın aday olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe ise ikincilik için Konyaspor ile kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. Beşiktaş 46 puanla sekizinci, Galatasaray ise 38 puanla 15’inci sırada. Peki bu kulüplerin saha performansları kripto para ve hisse senedi piyasalarına nasıl yansıyor? Son lafı en başta ederek başlayalım: Trabzonspor’un şampiyonluk yürüyüşü hem fan token piyasasında hem de borsada yansımasını bulmuş durumda.

Bugünkü CHZ paritesiyle token başına 77.26 TL fiyata ulaşan Trabzonspor fan tokenlarının toplam piyasa değeri de fan token piyasasında yer alan (sağlıklı hesaplaması yapılabilen) 14 futbol kulübü içerisinde zirveye yerleşti. 181 milyon TL piyasa değerine ulaşan Trabzsonspor fan tokenları Coinmarketcap verilerine göre Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de geride bırakmış durumda. Uzunca bir süre fan token rekabetinin zirvesinde yer alan Galatasaray, özellikle küme düşme hattına yakınlaştığı dönemde büyük kayıplar yaşamış ve tokenlarının piyasa fiyatında hızlı düşüşler gerçekleşmişti. Fakat Avrupa kupalarındaki başarısı ve Barcelona ile yaptığı son 16 turu mücadelesi tokenları yeniden hareketlendirerek 46.74 TL’lik seviyeye getirdi. Galatasaray böylece fan token rekabetinde ikinci sıraya oturdu. Fenerbahçe tokenların ise piyasa değeri (hesaplama dolaşımdaki arza göre hesaplanıyor) 87 milyon TL seviyelerinde.

Burada ilginç olan noktalardan bir tanesi ise Göztepe fan tokenlarda yaşanan çok sert yükseliş. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yaptırımlar nedeniyle Chelsea’deki paylarını satmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramovich’in Göztepe’yi satın alabileceği iddiaları Göztepe fan tokenlarını 60 milyon TL’lik piyasa değerine getirdi. Burada dikkat çeken en önemli şeylerden bir tanesi ise fan tokenların piyasadaki arz miktarıyla piyasa değeri arasında neredeyse tamamen ters bir orantı olması.

BORSAYA FENERBAHÇE DALGASI

Her ne kadar Trabzonspor fan token piyasasında olduğu gibi hisse senedi piyasasında da çok yüksek performans sergilese de Fenerbahçe, hisse senedi piyasasını hem performans hem de piyasa değeri bakımından domine etmiş durumda. Fan tokenlarının halka arz edildiği günden bu yana en yüksek performansı Fenerbahçe hisseleri sağlarken piyasa değerinde de Fenerbahçe 2 milyar 864 milyon TL ile zirveye oturdu. Onu 2.76 milyar TL piyasa değeriyle Trabzonspor, 1.65 milyar TL piyasa değeriyle Galatasaray izliyor. Beşiktaş ise 888 milyon TL piyasa değerine sahip.