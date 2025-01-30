Fed açıklamalarının ardından Asya borsaları temkinli

Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından, Asya borsaları temkinli seyrediyor. Yatırımcıların dikkati ise bugün açıklanacak ECB faiz kararlarında.

Japonya'da ithalat ve ihracatta artış söz konusu

Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da yeni yıl tatili sebebiyle borsada işlem yapılmazken, Japonya'da dış ticaret verileri açıklandı. Ülkede 10'ar günlük periyotlarla ayda 3 kez açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 415 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat yüzde 26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Nissan ABD'de işten çıkarmalara başlıyor

Kurumsal tarafta ise otomobil üreticisi Nissan, kârlılığı artırmak amacıyla ABD'deki tesislerinde üretimi azaltacağını ve işten çıkarmalara başlayacağını duyurdu. Açıklama sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 1,5 yükselişle tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyirle 39.473 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 76.815,90 puan seviyesinde bulunuyor.