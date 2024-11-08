Fed Başkan Powell'ın açıklamaları sonrasında New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı. ABD Merkez Bankası dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Fed Başkan Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini belirtti.

Trump göreve başladığında Fed'in politika yolu nasıl etkilenecek?

Seçim sonucunun para politikası üzerinde 'yakın vadede' bir etkisi olmayacağını söyleyen Powell, Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde istifa etmeyeceğini ifade etti. Ancak analistler, Trump'ın uygulamayı vaat ettiği politikaların enflasyonu artırabileceğine işaret ederek, Fed'in politika yolunun karmaşık hale gelebileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugünden itibaren Intel'in yerine Dow Jones endeksi altında işlem gören 30 şirket arasına katılan Nvidia'nın hisseleri açılışta hafif yükseldi.