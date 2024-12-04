Fed, ECB ve BoE Başkanı'nın açıklamaları yatırımcıların odağında

Güney Kore'de dün yaşanan sıkıyönetim ilanı ve sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun önemli şekilde artmasına neden oldu. Analistler, Güney Kore'de yaşananların yanı sıra Donald Trump'ın yeniden seçilmesi sonrası devam eden tarife endişelerinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini söyledi.

ABD'de enflasyonla mücadele...

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisi işgücü talebinin zayıfladığını ancak devam ettiğini göstermesi, ülkenin resesyona girmeden enflasyonla mücadelesini sonuçlandırabileceğine olan iyimserliği destekledi. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinden alınacak sinyallerin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini kaydeden analistler, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da resesyon endişeleri sürüyor

Avrupa'da bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık bir faiz indiriminin öne çıkabileceği belirtmesine karşın, geçtiğimiz günlerde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık bir indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.

Bugün Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını bildiren analistler, yılın son faiz kararı öncesinde banka yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, ayrıca Fransa'da bütçe sebebiyle ortaya çıkan politik gerilime yönelik haber akışının da yakından takip edilmeye devam ettiğini ifade etti.

Asya'nın ana gündem maddesi: Güney Kore

Asya piyasalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, gözler Güney Kore'deki politik gerilime çevrildi. Yaşanan sıkıyönetim ilanı geriliminin ardından, Güney Kore Merkez Bankası, istikrarı sağlamak için gerektiğinde kısa vadeli likiditeyi artıracağını ve döviz piyasalarında "aktif" adımlar atacağını bildirdi.

Güney Kore Maliye Bakanı ise "Hisse senetleri, tahviller, kısa vadeli para piyasası ve döviz piyasasına, tam normale dönene kadar, sınırsız likidite enjekte edeceğiz" açıklamasında bulundu. Analistler Güney Kore'deki haber akışının yakından takip edildiğini belirterek, özellikle bölge ülkelerinin gelişmelerden etkilenmeye en açık ülkeler olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 Türkiye, kasım ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu

18.00 ABD, kasım ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

21.40 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

22.00 Fed'in Bej Kitap raporu