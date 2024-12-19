Fed kararı sonrası piyasalar sallandı, BIST 100 endeksi de etkilendi!

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirimle Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken 'daha temkinli' olacağını ifadeetmesi piyasalarda düşüşe yol açtı.

Borsa İstanbul da küresel düşüşten etkilendi. BIST 100 endeksi bugün yüzde 0,65 düşüşle 9.851,29 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,40 ile bilişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.