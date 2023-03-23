Fed kararı sonrasında Asya borsaları yükseldi

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.91 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.29 düşüş kaydetti. Enflasyonla mücadeleye devam edeceğini belirten Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı ancak bankacılık sektöründe görülen stresin ardından daha temkinli bir tutuma işaret etti.

Yatırımcılar Fed'in kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirirken, Wall Street keskin geriledi.

Fed tarafından yapılan açıklamada merkez bankasının faiz artırımlarını durdurmanın eşiğinde olduğu işaretleri görülse de toplantının ardından basın toplantısında konuşan Powell, enflasyonu kontrol altına almak için "yeteri kadar" adım atılacağını ve ihtiyaç olması durumunda faizlerin yine artırılabileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın banka mevduatları için "kapsamlı sigorta" konusunu Kongre'nin onayı olmadan değerlendirmediğini söylemesi ise yatırımcı iştahının azalmasına yol açan bir başka unsur oldu. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 3.2 baz puan düşüşle %3.468'e, 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de 1.5 baz puan düşüşle %3.682'ye geriledi. ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 1.1 baz puan düşüşle %3.970'e geriledi.