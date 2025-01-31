Fed ve ECB açıklamaları sonrasında küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Enflasyon mücadelesi ve resesyon endişeleri küresel boyutta devam ederken, Trump'ın ilave gümrük vergisi açıklamaları piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Veri merkezli hareket edecekleri açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıklara dikkat çeken analistler, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

2024 genelinde ABD büyüme performansı: Yüzde 2,8

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyürken, 2024'ün genelinde yüzde 2,8'lik büyüme performansı gösterdi. Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,3 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Ocak ile biten haftada 207 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Teknoloji hisselerinde durum

Dün bilançosunu yayımlayan Tesla'nın geliri ve kârı beklentilerin altında gerçekleşirken, hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Meta'nın hisseleri de piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kâr açıklamasının ardından yüzde 1,5 değer kazandı. Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple'ın geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Microsoft'un hisseleri ise zayıf gelir beklentisi bildirmesi sonrasında yüzde 6'nın üzerinde geriledi. IBM'nin hisseleri de kârının beklentileri aşması sonrasında yaklaşık yüzde 13 arttı.

Altın, dolar, petrol

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde güne başlarken, dolar endeksi yüzde 0,4 yükselişle 108,2'de bulunuyor. Dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kıran altının ons fiyatı, yeni günde bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 artışla 76,2 dolardan satılıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrasında New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif seyirle başladı.

ECB üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

ECB dün piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten Lagarde, enflasyon oranının gelecek aylarda muhtemelen mevcut seviye civarında dalgalanacağını ve yıl boyunca yüzde 2 hedefine ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde 2024 dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla değişmedi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Japonya'da açıklanan ekonomik veriler beklentileri aştı

Asya piyasalarında karışık seyir izlenirken, Japonya'da ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede aralık ayında sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık olarak yüzde eksi 1,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,7 artışla öngörülerin üzerinde yükselirken, aylık bazda yüzde eksi 0,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybetti.

Gözler Fitch Raitings'in Türkiye değerlendirmesinde

Yurt içinde gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,7720'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,8610 seviyesinden işlem görüyor. Analistler bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ayı aralık dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, aylık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 ABD, aralık ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi