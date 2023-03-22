FED'in 25 baz puanlık kararına piyasalar ne tepki verdi?

FED kararının hemen ardından ABD’de hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında yükseliş, dolar endeksinde düşüş görüldü. Karar ve karar metni, piyasada “güvercin” olarak yorumlandı. Bankanın 50 baz puan artışı tercih etmemesi, piyasalarda olumlu karşılandı. Ons altın 1960 doların üzerine yükseldi. Piyasalarda dolar ve emtia tarafında dalgalı bir seyir gözlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 25 baz puan yukarı çekti. Böylelikle banka, faizi yüzde 4,75 - yüzde 5,00 aralığına yükseltti ve politika faizi geçtiğimiz 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metnindeki ‘güvencin’ mesajlar yer alırken, faiz artışlarına devam sinyali verildi. Banka, ABD bankalarının sağlam bir görünümde olduğuna vurgu yaptı ve gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğinin altını çizdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed'in piyasalara verdiği mesajlar sonrası ABD borsaları pozitif bir seyir izledi.

Dolar endeksinde kayıp hızlanırken, 103 seviyesinin altını gördü ve şu dakikalarda 0,60 oranında düşüşle 102,63 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,55’ten yüzde 3,54’e geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,16 seviyesinden yüzde 4,07'ye kadar geriledi.

Euro/Dolar paritesi ise, karar sonrası yönünü yukarı çevirirken 1,0858’e kadar tırmandı.

Ons altın fiyatları, Fed öncesi 1946 dolarda bulunurken, karar sonrası ilk tepki olarak 1966 dolara kadar yükseldi. Sarı maden 21:04 itibarıyla yüzde 1,21 oranında yükselişle 1963 dolarda hareket ediyor. Gram altın fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1205 liraya kadar değer kazandı.

Brent petrol fiyatı, mesajlar öncesi 76,17 dolarda işlem görürken, sonrasında 76,75 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, karar sonrası ilk tepki olarak 28 bin 948 dolara yükseldi. Sonrasında ise Fed öncesi seviyelere geriledi.

Ethereum da Bitcoin’e eşlik ederek dalgalı bir seyir izledi. 1800 doların üzerini görürken, sonra kazançlarını geri verdi.

Dolar/TL ise karar öncesi 19,0349 TL’de hareket ederken; şu dakikalarda yatay seyrini koruyor.

Euro/TL de 20,5600 seviyesinden 20,651 seviyesine kadar çıktı.