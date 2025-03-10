Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğini açıklanmasının ardından küresel piyasalar karışık

ABD'nin uygulamaya aldığı tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler de sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, cuma günü Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.

Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi ve "Acele etmemize gerek yok ve daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız" ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.

Tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

Cuma günü açıklanan verilere göre, yatırımcıların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi, şubat ayında beklenenden daha az bir istihdam artışı olduğunu ortaya koydu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı. Bu dönemde federal hükümet istihdamında yaşanan azalış dikkati çekti. Kamu sektöründeki istihdam azalışının Hükümet Verimliliği Departmanının işten çıkarmalarının etkisini bir miktar yansıttığını belirten analistler, gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin etkilerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

Altın ve petrolde son durum

Altının ons fiyatı 2 bin 908 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise güne 69,8 dolardan başladı. New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,70 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif bir seyirle başladı.

Avrupa'nın gündemi: Savunma harcaması artışları

AB yetkililerinin savunma harcamalarının artırılacağına yönelik açıklamaları pay piyasalarında savunma hisselerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunmasında yükü ABD'den almak için çabalara hız verildiğini vurgulayarak, ABD'nin bu yöndeki talebinde haklı olduğunu ve Donald Trump yönetiminin tavrının müttefiklik ilişkisine zarar vermediğini ifade etti. Analistler, bölge genelinde yetkililerin savunma harcamaları konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Cuma, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Çin'in enfasyon verileri açıklandı

Asya borsalarında da karışık bir seyir önce çıkarken, Çin'de dün açıklanan enflasyon verileri zayıf iç talebe işaret etti. Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, şubat ayında da devam etti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,2 geriledi.

Analistler, Çin'deki iç talepte görülen zayıflığın ülke ekonomisi için önemli risklerden biri olarak öne çıktığını kaydederek, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin tarifeler konusundaki adımlarının bölgedeki ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya başladığını kaydeden analistler, gelecek dönemde artan ticari risklerinin başta Çin olmak üzere bölge ülkelerinin ekonomik stratejilerini gözden geçirmesine neden olabileceğini ve mali teşvikleri artırabileceklerini aktardı.

Asya borsaları...

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin ayı cari işlemler dengesi 256,7 milyar yen açık vererek tahminlerin altında gerçekleşti. Öte yandan, Japon tahvil piyasalarındaki yükseliş de dikkati çekerken, 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,57 seviyesini görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 düştü.

Yurt içinde sanayi üretim verileri bekleniyor

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 36,4777'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,5210 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.650 puanın direnç, 10.450 ve 10.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.