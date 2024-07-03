Fed'in son toplantı tutanakları merakla bekleniyor

New York borsası yatay seyirle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 39.358,95 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 5.507,44 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,07 azalışla 18.016,12 puana geriledi.

Özel sektör istihdamı beklentinin altında arttı

ABD'de yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etti. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Williams: "Nötr faiz oranının yükseldiği konusunda kuşkuluyum"

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams nötr faiz oranının yükseldiği konusunda kuşkulu olduğunu belirtti.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak New York Borsası, bugün de erken kapanacak.