Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... BIST 100'deki 'hisse derbisi'nin kazananı belli oldu!

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri, ocak ayında yatırımcılarına kazanç sağladı.

Spor endeksi geçen ay yüzde 7.6 artarken, en fazla yükselen hisse yüzde 11.9 ile Fenerbahçe’ye ait oldu. Trabzonspor’un hisseleri yüzde 11, Beşiktaş’ın hisseleri yüzde 9.6 artarken, Galatasaray’ın hisseleri yüzde 0.5 düşüş gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’deki performansı ve yaptığı transferlerle yatırımcıların ilgisini çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı kadrosuna katarken, Aston Villa’dan Diego Carlos ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura yükselen Fenerbahçe, piyasa değeri açısından da zirvede yer aldı.

Trabzonspor, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, Süper Lig’de Onvo Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş ise teknik direktörlük görevine Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’i getirerek 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Onu, 10 milyar 800 milyon lira ile Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira ile Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.