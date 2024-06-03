Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi: Tavan fiyattan işlem görüyor

Sarı-lacivertlilerde pazar günü Ülker Stadyumu'ndaki imza töreninin ardından takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Mourinho, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe hisselerindeki alış ağırlıklı seyrin diğer spor hisseleri üzerinde de etkili olduğu görülürken, Galatasaray yüzde 4,9, Beşiktaş yüzde 3,9 ve Trabzonspor yüzde 4,4 arttı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı ise yüzde 9,97 değer kazanarak 136,80 lira ile tavan fiyatından işlem görüyor.

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.

Mourinho'nun uluslararası arenada oldukça tanınan biri olduğunu ve bu durumun yurt dışında Türkiye Süper Ligi'nin tanıtımında da etkili olabileceğini aktaran analistler, böylece hem kulüplerin yayın gelirlerinin iyileşebileceği, hem de Avrupa kupalarındaki başarı ihtimalinin borsadaki söz konusu seyri desteklediğini bildirdi.