Finansman arayan borsaya koştu

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul, 2023 yılında yıl başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kazanarak tarihi zirvesini görürken yatırımcılara da yüksek getiri fırsatları sundu. Borsada işlem gören şirket sayısı da bu süreçte 500’ü aştı. Bu yılın ilk 7 ayında 24 şirket halka açılırken hali hazırda 59 şirket daha SPK’dan onay bekliyor.

Bu şirketlerin halka arz büyüklüğü ise 30,6 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu halka arzlara toplam 26 milyon yatırımcı katıldı. Yıl başında halka arzlara katılan yatırımcı sayısı ortalama 600 binlerdeyken şu sıralar ortalama 1 milyonu geçmiş durumda. 2022’de 40 şirket 15.8 milyar lira, 2021’de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı.

Uzmanlar şirketlerin halka arzı tercih etmesindeki birincil sebebin finansman ihtiyacı olduğuna dikkat çekerken, halka açılan şirketlerin kurumsallaşmanın da etkisiyle daha güçlü bir mali yapıya kavuştuğunu bu durumunda şirketlerin büyümesini hızlandırdığını söylüyor. Enflasyona karşı tasarruflarını korumak isteyen yatırımcıların akın ettiği borsada yatırımcı sayısı da 4,5 milyonu aştı.

Borsaya olan bu ilgiyi fark eden şirketler de, hem büyüme planlarını finanse etmek hem de marka bilinirliğini artırmak için borsayı tercih etti. Halka arz edilen şirketler arasında tekstil, enerji, savunma, tarım, sağlık, gıda gibi farklı sektörlerden firmalar yer aldı.

Halka arzların bazıları pozitif piyasa koşullarına denk gelirken, bazıları ise düzeltme dönemlerine rastladı. Bu yıl halka arz edilen şirketlerde en iyi performans gösteren şirket ilk işlem gördüğü 18 Ocak’tan sonra yüzde 607 değer kazanan Astor Enerji olurken, onu 14 Haziran’da işlem görmeye başlayan ve yüzde 486’lık değer kazancıyla Forte Bilgisayar takip etti.

“Halka arzlara ilginin devam etmesini bekliyoruz”

Halka arzlara katılım sağlayan bireysel yatırımcıların sayılarında önemli ölçüde artış gözlemlendiğini söyleyen Yatırım Finansman Kurumsal Finansman Müdürü Eda Önder Öztürk, "2023 yılının ilk üç ayında ortalama 600 bin kişi olarak halka arzlara katılım sağlayan bireysel yatırımcıların sayısı yılın ikinci yarısında 2,2 milyona ulaşmıştır.

Mevcut durumda halka arz onayını bekleyen ve başvuru sürecini devam ettiren çok sayıda şirket ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda gördüğümüz yatırımcı sayılarındaki artışı göz önünde bulundurduğumuzda halka arzlara olan ilginin devam etmesini bekleyebiliriz. Sermaye piyasalarında derinleşme ile şirketlerin yeni finansman kaynağına ulaşıyor olması; halka arzın şirketlere likiditeyi, kurumsallaşma adımlarını ve rekabet avantajlarını beraberinde getiriyor olması halka arzlara olan ilgiyi artırmaktadır‘’ diye konuştu.

Şirketlerin halka arzı tercih etme nedenleri

-Finansman Sağlanması

- Daha Güçlü Mali Yapı

-Likidite Sağlanması

-Prestij / İtibar Artışı

- Kredibilite Artışı

-Nitelikli İnsan Kaynağına Erişim

-Kurumsallaşma l Değer Artışı

“Halka arz şirketler için cazip bir finansman yöntemi”

Şirketlerin ağırlıklı olarak işletme sermayesi ihtiyacı ve kredilerini azaltmak için halka arzı tercih ettiklerini söyleyen A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, “Borsada banka kredileri ile karşılaştırıldığında çok çok düşük maliyetlerle finansman elde etmiş oluyorsunuz, yeter ki şeffaflık ilkesine uyum gösterin.

Bankada kredi bulmak o kredi faizini ödemek şirketleri doğal olarak zorluyor. Halka açılmayla düşük maliyetli finansman bulmuş oluyorsun. Şirketin bilançosundaki borç /sermaye oranında iyileşme oluyor. Borsada işlem gören hisse senetlerini teminat olarak gösterip kredi kullanabiliyorsun.

Şirketin halka arz ile sağladığı fonların, geri ödenmesini gerektiren herhangi bir vade bulunmadığı için şirket belli dönemlerde sabit bir ödeme yapmak zorunda değil, bu da şirketler için oldukça cazip bir finansman yöntemi. Son dönemlerdeki halka arzlardan şirket hisselerinin fiyat performansının yüksekliği eşit dağıtımla birlikte yatırımcı sayısında ciddi artış gördük. Dolayısıyla fiyat / performans açısından ilginin önümüzdeki süreçte de korunmasını beklemekteyim” ifadelerini kullandı.