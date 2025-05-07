Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FROTO), bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, yüzde 900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına dair detayları kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 7 Mayıs olarak belirlendi. FROTO, SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Borsa İstanbul’da FROTO koduyla işlem görüyor.

Şirketin açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz sermayesinin, 350.910.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 artırılarak 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2025'tir."