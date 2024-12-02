Galatasaray-Eyüpspor beraberliği sonrası Fenerbahçe hisseleri yükselişte

Trendyol Süperlig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dünkü sonucun ardından Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 108,80 liradan işlem görüyor.

Analistler, Fenerbahçe'nin hem Trendyol Süperlig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Kulübün yeşil sahalardaki bu performansını borsada da göstererek yatırımcılarını sevindirdiğini ifade etti. Bu arada, Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği dikkat çekici transferler de hisselerindeki yükselişlerde etkili oldu.

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.