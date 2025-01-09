Garanti BBVA BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne alındı

Borsa İstanbul'da 'GARAN' koduyla işlem gören Garanti BBVA, London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansıyla BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin bankanın stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin, iş yapış modeli olmasının yanı sıra gelecek nesiller için taşıdıkları sorumluluğun bir yansıması olduğunu kaydeden Akten, "Sürdürülebilir kalkınma ve iklim kriziyle mücadelede, finansman gücümüz, sorumluluğumuz ve dönüştürücü gücümüzün farkında olarak uzun yıllardır çalışıyoruz." dedi.

Akten, şunları söyledi: "Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımız doğrultusunda, öncelikli konularımızdan biri ulusal ve uluslararası endeksler ve ESG değerlendirme platformlarına katılım göstererek, bankamızın politika ve eylemleri hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek. Bu kapsamda 11 farklı sürdürülebilirlik endeksi ve ESG değerlendirme platformunda yer alıyoruz. 2014'ten bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeyiz."

BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, belirli likidite ve büyüklük kriterlerini karşılayan en iyi 25 şirketi bir araya getiriyor. Endekse dahil şirketler, genel sürdürülebilirlik notu 70 puan ve üzeri; ESG'de ise 60 veya üzerinde puan alanlar arasından seçiliyor.