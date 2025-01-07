Geleceğe yönelik belirsizlikler arttıkça Çin'de güvenli liman varlıklarına talep yükseliyor
Yeni ABD yönetiminin tarife söylemleri Hong Kong'da risk algısının güçlü kalmasına neden olurken, Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Güvenli liman varlıklara talebin yükseldiği Çin'de, PBoC'nin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği ihtimali varlık fiyatlarını etkiliyor.
Hong Kong tarafında risk algısı güçlü seyrine devam ederken, Çin'de gelecek dönemde ekonomik ve ticari görünümdeki belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep yüksek düzeyde seyretmeye devam ederken, Çin hükümetinin ve Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği ihtimali de varlık fiyatlarını etkiliyor.
Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 157,7 seviyesinde bulunuyor.
Borsada durum...
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 40.080 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.492 puandan kapandı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 19.337 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.223 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 78.248 puanda bulunuyor.