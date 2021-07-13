Gen İlaç, halka arz gelirini büyümeye harcayacak

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arz süreci OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gen İlaç'ın halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlendi.

Halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanırken, fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satışı yapılacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Payların yüzde 34’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 30’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Gelirin yüzde 70'i büyümeye harcanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz sonrası elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmı yurt içi ve yurt dışında aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanılacak.

Gelirin yüzde 10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacına ve kalan yüzde 10-15’inin ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarılması planlanıyor.