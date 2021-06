Gen İlaç, nadir hastalıkla global oyuncu olacak

Takip Et

Halka arz için SPK’dan onay bekleyen GEN İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gümüş, nadir hastalıklar konusunda hangi ürünleri Türkiye’de üretebileceklerini araştırdıklarını dile getirerek “Önümüzdeki üç yıl içerisinde tüm dünyaya ilaç satabilir bir ilaç firması haline gelmek daha da önemlisi global oyunculardan biri olma hedefini kafamıza koyduk. O nedenle halka arzdan gelen önemli bir bölümü nasıl global bir oyuncu olabiliriz için harcayacağız” diye konuştu.

Hakan Güldağ ve Kenan Sözbir ile GONG programına katılan Gümüş, kuruldukları 1998 yılından bu yana nadir hastalıklara yöneldiklerini dile getirdi. Gümüş, “Henüz bilinirlik ve farkındalık yokken MS hastalığıyla yola çıktık. 1999’da ilk ilacımızı ruhsatlayarak yola başladık. O tarihlerde 1000 hasta teşhis edilmişken aradan geçen 23 yıl içerisinde şu an Türkiye’de 40 binin üzerinde hasta tedavi edilir hale geldi. Hasta sayısı önemli değil bizim için biz dedik ki bu hastaları bulacağız umutsuz bekleyişlerine çare olmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Gümüş, şöyle devam etti: “SMA hastalarının tek tedavisi olan ilacı da biz ulaştırmaktayız. Tabii bu süreç başarılı bir şekilde başladıktan sonra yeni partnerler gelmeye başladı. Eğer bir uluslararası yüksek teknolojili biotek firması Türkiye pazarına girmek istiyorsa mutlaka yolu GEN’den geçiyor. Biz bu konuda bir marka olduk. Şu an itibariyle de 20 tane uluslararası partnerle Türkiye’de hatta bazılarıyla Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan üzerinde haklarımız var, o bölgelerde çalışıyoruz.”

Üretimin yüzde 70’ini ihraç edecek

Gümüş, jenerik ürünleri üretme yolculuklarının ise 2014'te başladığını ifade ederek “Üretime açmanın en önemli noktası, GMP belgesi (Türkçesi iyi üretim kuralları), önce bunu kendi sağlık otoritesinden almanız gerekiyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan lisansımızı aldık. Önümüzdeki üç yıl içerisinde, 2024 yılının sonunda, Türkiye’de üretimimizin yüzde yetmişini ihraç etmeyi stratejik hedef belirledik. Ürünün başka ülkelere satılabilmesi için o ülkelerin sağlık otoritelerinden GMP belgesine sahip olması gerekiyor. Biz Rusya’dan, Azerbaycan ve Kazakistan’dan bu belgeleri aldık. Geçen yıl eylülde Amerika’ya başvurumuzu tamamladık. Bu yıl martta Avrupa’ya da müracaatımızı yaptık. Önümüzdeki üç yıl içerisinde tüm dünyaya ilaç satabilir bir ilaç firması haline gelmek daha da önemlisi global oyunculardan biri olma hedefini kafamıza koyduk” dedi.

GEN İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gümüş, global bir oyuncu olmayı da şöyle tanımladı: “Avrupa’da organizasyonunuzu yapmışsanız, ürettiğiniz ülkeleri Avrupa’da satabilir hale gelmişseniz, ürettiğiniz ürünler Amerika’da Rusya’da satılabilir hale gelmişse o zaman global oyuncu oldunuz demektir.”

Ruhsatlı ilaç statüsündeki ürünlerine odaklandık

Şu anda biz tamamen ruhsatlı ilaç statüsündeki ürünlere odaklandıklarını ve özellikle nadir hastalıklar konusunda hangi ürünleri Türkiye’de üretebileceklerini araştırdıklarını kaydeden Gümüş, “Bir üretim tesisinin ayakta kalabilmesi ve sürekli beslenebilmesi için çok güçlü bir Ar-Ge olması lazım. Biz bunun da bilinciyle fabrikamızı kurarken çok güçlü bir Ar-Ge merkezi de kurduk. 2022’den itibaren her ay yeni bir teknoloji transferi yaparak yeni ürünlerle portföyümüzü geliştirmeyi hedefl iyoruz. Şu an bizim 34 ruhsatlı ilacımız var bunlardan 17’si ithal 17’si Türkiye’de ürettiğimiz ürünler. Global bir oyuncu olabilmek için hayvan deneylerinden başlayarak bir ilacın, bir molekülün veya iki molekülün Türkiye’de üretilip geliştirilip dünya pazarına sunulabileceğine inanıyoruz. Buna inancımız tam. Bununla ilgili yürüttüğümüz birkaç çalışma zaten şu an var” dedi

Halka arz geliri şirket içinde değerlendirilecek

Abidin Gülmüş oldukça sağlıklı bir finansal yapıya sahip bir şirket olduklarını kaydederek şunları söyledi: “Hep büyüyerek gelmiş bir şirketiz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç şirketi olarak da bu amaçtan vazgeçmeden yolumuza nasıl devam edebiliriz dedik. Global oyuncu olabilmek için gerçekten ciddi yatırımlar gerekiyor. Bugün bir ürünün sıfırdan başlayıp geliştirilmesi için milyonlarca dolardan bahsediliyor. O nedenle halka arzdan gelen önemli bir bölümü nasıl global bir oyuncu olabiliriz için harcayacağız. Halka arzdan gelecek fonun hemen hemen tamamı şirket içerisinde değerlendirilecek. Uluslararası varlığımızı daha da artırmak istiyoruz.”

İlaç savunma gibi önemli bir sektör

İlaç endüstrisinin savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Gümüş, şöyle konuştu: “Türkiye’de şu anda 96 üretim tesisi, 11 tane de aktif madde üreten tesis var. Herkesin gözü ihracatta. İlacın kilo başına ihracata katkısı 30 dolar ki bu çok düşük. Fiyatlar yönetilebilir ve sürdürülebilir hale gelse ilacın katkı payı 60-70 dolara çıkabilir."