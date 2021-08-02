Gen İlaç'ın halka arzında yüzde 7,3 Norveçli fonun

Gen İlaç’ın 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama süreci tamamlandı. Halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklandı. OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi.

Toplam halka arz edilen payların 6.7 katına denk gelen pay talebi oluşurken, halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 7.9 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9.7 katı, yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı talep geldi. Norveçli Norges Bank Investment Management ise halka arz edilen payların yüzde 7,3’ünü aldı.

Halka arz büyüklüğü 738.1 milyon TL

Açıklamada, yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkının da kullanıldığı böylelikle toplam halka arz büyüklüğünün 738,1 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre Gen İlaç'ın yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21.250.000 milyon TL nominal tutarlı paya 51.073 yatırımcıdan talep geldi.

Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 50.000.000 TL nominal tutarda pay sermaye artışından, ek satış dahil 18.750.000 TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 22,92'sine karşılık gelen 68.750.000 TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 250.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseldi.

Gen İlaç halka arzında toplam halka arz büyüklüğü olan 62.500.000 TL nominal değerli payların 6.7 katı talep gelirken, satışa sunulan ek satış dahil 68.750.000 TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 38'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 10,75 TL fiyat ve "GENIL" kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.