Genel Kurul'dan geçti: Yünsa kâr payı dağıtacak

Yünsa, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yılı kârla kapatarak hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı.

Yünsa, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu’nda yılı kârla tamamladığını duyurarak, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı. Şirket, dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini yatırımcılarla paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu ve hissedarların katılımıyla Yünsa Çerkezköy Üretim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, şirketin 2024 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleriyle paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2025 yılı beklentilerinin sunulmasıyla devam etti.

Sürmegöz, genel kurulda 2024 yılı için dağıtılabilir karının yüzde 50'sini dağıtma kararı aldıklarını açıkladı.

Genel kurul sonrası Yünsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2024'ün karından 480 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak pay başına yüzde 3,82 brüt, yüzde 3,24 net kar payının 28 Nisan tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.