Goldman Sachs'tan borsa raporu: Bankalar için hedef fiyatlar güncellendi

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, bugün Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar için yeni hedef fiyatlarını açıkladı. Bazı bankalar için fiyat hedefleri aşağı çekilirken, birkaç banka için ise hedefler yukarı yönlü revize edildi.

Raporda bankacılık sektörü için genel büyüme beklentisi olduğu belirtildi ancak bazı bankalar için kârlılık oranlarının 2025-2026 döneminde düşüş göstereceğini öngörüldü.

Banka banka değerlendirmeler şöyle:

Akbank: Goldman Sachs, Akbank için 12 aylık fiyat hedefini önceki TL86,0 seviyesinden TL77,0'ye düşürdü. Bankanın güçlü sermaye yeterlilik oranına (yüzde 12,7) ve düşük risk profiline sahip olmasına rağmen, kârlılık beklentilerindeki gerileme fiyat hedefinin düşürülmesinde etkili oldu.

İşbank: İşbank için 12 aylık fiyat hedefi, TL 20,0'dan TL 18,0'e indirildi. Banka, düşük fiyat/defter değeri oranıyla (yüzde 0,7) cazip görünse de, kârlılık beklentilerinin sektördeki diğer özel bankalara göre daha zayıf olduğu belirtildi.

Yapı Kredi: Yapı Kredi için fiyat hedefi TL 42,5'ten TL 37,0'ye düşürüldü. Bankanın sermaye pozisyonunun güçlü olmasına karşın, TL’deki değer kaybı ve düşük sermaye getirisi beklentileri hedefin aşağı çekilmesine neden oldu.

Garanti Bankası: Garanti Bankası için fiyat hedefi TL111,0'dan TL119,0'a yükseltildi. Bankanın sağlam sermaye yeterliliği (yüzde 12,8) ve yüksek kâr marjı sayesinde sektördeki güçlü konumunu koruyacağı öngörülüyor.

Vakıfbank: Vakıfbank'ın 12 aylık fiyat hedefi TL 19,0'dan TL 17,0'ye indirildi. Bankanın özel sektör bankalarına kıyasla daha düşük kârlılık ve sermaye yeterlilik oranlarına sahip olması, fiyat hedefinin düşürülmesinde etkili oldu.

Halkbank: Halkbank için ise fiyat hedefi TL 15,6'dan TL 13,8'e revize edildi. Bankanın düşük sermaye getirisi ve yüksek TL bağımlılığı, fiyat hedefinin aşağı çekilmesinin ana nedenleri arasında yer aldı.