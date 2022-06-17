Gong, Makim Makina için çaldı

Borsa İstanbul'da gong düzenlenen törenle Makim Makina için çaldı. Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Makim Makina'nın, stratejik sektörlere üretim yapan ve yüksek kapasiteli değerli bir şirket olduğunu kaydederek, ihracatı, üretimi, yatırımları ve istihdamıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Makim Makina'nın bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının ne denli başarılı sonuçlar alabileceğinin güzel örneği olduğunu dile getiren Ergun, bu sürecin halka arzla bir adım daha ileriye taşındığını ve sermaye piyasalarına değerli bir katkı sağlandığını anlattı.

“Yılı, 10 milyar TL'lik kaynakla kapatmayı hedefliyoruz”

Geçen yıl Borsa İstanbul tarihinin rekorunu kırarak 52 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 22 milyar TL'lik kaynak sağladıklarını kaydeden Korkmaz, şunları söyledi: “2022 yılının ilk yarısını 23 halka arz ve yaklaşık 10 milyar TL'lik kaynakla (halka arz tutarı) kapatmayı hedefliyoruz. Dünya Borsalar Federasyonunun verilerine göre 2021 yılında 52 arzla halka arz sayısı artış oranında birinci borsa, sağlanan finansmanın artış oranında üçüncü borsa olduk. Ayrıca dünyanın en likit borsası olduk. Sermaye piyasaları olarak üretim, yatırım, ihracat yapan ve istihdam sağlayan şirketlerimizi finansman açısından desteklemeye devam edeceğiz."

Ergun, Makim Makina'nın yaklaşık 158 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 170 bin yatırımcıya yaptığı satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini bildirdi.

Halka arzın kendileri için büyük başarı olduğunu söyleyen Makim Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri ise bundan sonra yolculuklarına Borsadaki 170 bin, belki daha da fazla olacak ortakla devam edeceklerini aktardı.

100 milyon liralık yeni yatırım

KOBİ AŞ Genel Müdürü ve Makim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Yılmaz da KOBİ AŞ ile iş birliğinden ve ortaklıktan bahsederek, aradan geçen sürede hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Makim'i 2 küçük oto sanayi sitesindeki işletmeden alarak bir fabrikaya taşıdıklarını belirten Yılmaz, “Şu anda o fabrikada da kapasitesi doldu. Yeni bir fabrikaya, evreye geçiyor. Makim, muhtemelen bu sene içerisinde KOBİ sınıfının dışına çıkıyor ve büyük bir işletme haline geliyor. Bu başarı bundan sonra da devam edecek. Makim, tüm olumsuzluklara rağmen şu anda mali yapı olarak çok güçlü. 40 milyon TL yatırım yapıldı ve yeni 100 milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Şu ana kadar hiç dış kaynak kullanılmadı. Şirketin şu anda dış kaynak kredi bazında borcu sıfır. Likit bir şirket. Özellikle ithal ikame noktasında değerli bir katkısı var." şeklinde konuştu.

Çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, halka arz ettikleri payların 5,5 katı talep geldiğine dikkat çekti.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise KOBİ'lere verilen desteğin önemine değinerek, “Makim'e zamanında küçük diyebileceğimiz bir destek verilmesiyle bugüne geldik. Buradan sağlanan kaynak da yeni Makim'lerin oluşması için, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimin artırılması için kullanılacak. Bu ilk oldu. Bundan sonra da böyle örneklerle karşınızda olacağız." açıklamasında bulundu.