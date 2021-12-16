Gong, Pasifik GYO için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın gayrimenkul ve inşaat alanında başarılı projeler gerçekleştirdiğini, Ankara ve İstanbul’daki başarılı projeleriyle sektörün gelişimine yön verirken, aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de katkı sağladığını belirtti.

Ergun, şunları kaydetti: “Bugüne kadar müşterilerine yatırım yapma imkanı veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bugünden itibaren borsamız aracılığı ile yatırımcılarına ortak olma fırsatı da sağlamış olmaktadır. Bu sene halka arzlarda rekor kırdık. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu sene borsamızda işlem görmeye başlayan 53. şirket oldu. Yani Rize’ye geldik. Daha önceki rekor 1990 yılında 35 şirket idi. Tabii, burada asıl önemli olan, sadece bir sene değil, seneye ve sonraki seneye ve hatta mümkünse her sene, belli büyüklükte ve belli sayıda şirketleri borsamıza kazandırarak devamlılığı sağlamak ve böylece ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için büyümenin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla karşılayabilmeyi sürekli hale getirebilmektir.”

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yaklaşık 1,1 milyar TL hasılat ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğine işaret eden Ergun, bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğiz”

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ise başından beri hep var olan halka açılma ve hisse senedi piyasalarıyla elde edecekleri kaynaklarla, öz kaynakları güçlendirerek yeni projeler geliştirme stratejilerinde çok önemli bir aşamayı bugün itibarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Geçen hafta talep toplamanın gerçekleştiğini, bu hafta itibarıyla halka arzın tamamlandığını anımsatan Erdoğan, “Yatırımcılarımız tarafından gelen yoğun ilgi de bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bugün itibarıyla da yeni projeler geliştirerek bize güvenen, inanan yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Erdoğan, özellikle İstanbul'da gayrimenkul geliştirmeye, ekonomiye katma değer üretmeye, hisse senedi piyasalarına, yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tera Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen de Tera Yatırım olarak bu yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurum olarak bu yıl 4 halk arz yaptıklarını kaydeden Tezmen, “Bizim için Pasifik’in yeri gerçekten çok önemli. İlk defa bu kadar büyük bir halk arzının altına imza atmış olduk.” dedi.