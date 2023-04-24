Grainturk'un halka arz büyüklüğü belli oldu

Info Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şirket paylarının halka arzının 18-19 Nisan 2023 tarihleri arasında Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştiği belirtildi.

Yapılan KAP duyurusuna göre Grainturk’un sermayesinin 100 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 25 milyon TL nominal değerli 25 milyon adet pay halka arz edildiği kaydedildi.

Info Yatırım şirket paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatının 17,60 TL olarak açıklandığını ve belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğünün 440 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı

Halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılmasından dolayı herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmazken Borsa İstanbul verilerine göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6,5 katına denk gelen 2,8 milyar TL karşılığı filter edilmemiş 161 milyon 536 bin 882 TL nominal değerli talep geldiği bildirildi.