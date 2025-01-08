Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arzı ne zaman başladı?

Gülermak halka arz süreci, 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Talep toplama işlemleri, belirtilen tarihlerde sabah saat 09:00 ile akşam 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Halka arz hisse fiyatı ve büyüklüğü ne kadar?

Gülermak hisselerinin halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamalara göre, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4,8 milyar TL olacağı öngörülüyor. Halka açıklık oranı ise %10,01 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran, şirketin toplam paylarının yalnızca sınırlı bir kısmının yatırımcıya sunulacağını gösteriyor.

Gülermak halka arzında kaç lot verilecek?

Gülermak halka arzında dağıtım yöntemi olarak bireysel yatırımcılara eşit dağıtım modeli uygulanacak. Toplamda 38 milyon 760 bin lot hisse satılacak olup, katılımcı sayısına göre kişi başına düşecek lot miktarları değişiklik gösterecek.

İşte katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımları:

· 300 bin yatırımcı: 41 lot (~5.125 TL)

· 700 bin yatırımcı: 18 lot (~2.250 TL)

· 1,1 milyon yatırımcı: 12 lot (~1.500 TL)

· 1,5 milyon yatırımcı: 9 lot (~1.125 TL)

· 1,9 milyon yatırımcı: 7 lot (~875 TL)

· 2,3 milyon yatırımcı: 6 lot (~750 TL)

· 2,7 milyon yatırımcı: 5 lot (~625 TL)

· 3,1 milyon yatırımcı: 4 lot (~500 TL)

Dağıtım eşit mi yoksa oransal mı olacak?

Gülermak halka arzında bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu sayede, her yatırımcı talep ettiği miktardan bağımsız olarak eşit haklara sahip olacak.

Gülermak halka arz hangi bankalarda var?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;

Gülermak aracı kurumlar

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.