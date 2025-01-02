GÜLERMAK HALKA ARZ: Kaç lot düşer? Katılım endeksine uygun mu? (Gülermak halka arz tarihleri)

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine hazırlanıyor. Halka arz talep toplama tarihleri 8-9-10 Ocak 2025 olarak açıklandı. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda toplamda 38 milyon 760 bin lot hisse satışa sunulacak.

Gülermak halka arzı hisse fiyatı ne kadar?

Halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlenen Gülermak, toplam 4,8 milyar TL büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 10,01 olması planlanıyor.

Gülermak halk arzı katılım endeksine uygun mu?

Gülermak’ın halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Bu durum, faizsiz yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Gülermak halk arzında kaç lot dağıtılacak?

Toplamda 38 milyon 760 bin lot hisse dağıtılacak. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda tahmini kişi başına düşecek lot miktarı şöyle olacak:

* 300 Bin Katılım: 41 Lot (5125 TL)

* 700 Bin Katılım: 18 Lot (2250 TL)

* 1.1 Milyon Katılım: 12 Lot (1500 TL)

* 2.3 Milyon Katılım: 6 Lot (750 TL)

* 3.1 Milyon Katılım: 4 Lot (500 TL)

Hangi bankalar ve aracı kurumlar katılım sağlayabilir?

Gülermak halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. İşlem yapılabilecek kurumlar arasında;

* A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Acar Menkul Değerler A.Ş.

* Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Akbank T.A.Ş.

* Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Anadolubank A.Ş.

* Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

* Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

* Bizim Menkul Değerler A.Ş.

* Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Burgan Bank A.Ş.

* Colendi Menkul Değerler A.Ş.

* Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* DenizBank A.Ş.

* Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

* Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Garanti Bankası A.Ş.

* Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Global Menkul Değerler A.Ş.

* Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Türkiye Halk Bankası A.Ş.

* Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ing Bank A.Ş.

* Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Türkiye İş Bankası A.Ş.

* Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

* Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Fibabanka A.Ş.

* Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

* Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

* PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

* Piramit Menkul Değerler A.Ş.

* Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Qnb Finansbank A.Ş.

* Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Şekerbank T.A.Ş.

* Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Odea Bank A.Ş.

* Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Teb A.Ş.

* Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

* Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* T. Vakıflar Bankası T.A.O.

* Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

* Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

* Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

* Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

* Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

* Pay Menkul Değerler A.Ş.

* Prim Menkul Değerler A.Ş.