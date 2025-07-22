Gülermak, halka arz sonrası küresel büyüme rotasında
Gülermak Ağır Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Umut Postlu, 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalatıyla başlayan yolculuklarının bugün itibarıyla Türkiye’den global pazarlara yayılan güçlü bir altyapı markasına dönüştüğünü söyledi.
Postlu, “Halihazırda 3 bin 500’ü aşan çalışanımızla, yurt içi ve dışında büyük çaplı altyapı ve üstyapı projelerini hayata geçiriyoruz. Son 25 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaşan şirketimiz, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında birçok ülkede metro projeleri, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, demiryolu projeleri, otoyol projeleri gibi büyük çaplı ulaşım projelerini hayata geçiriyor” diye konuştu.
Raylı sistemlerde derinleşen uzmanlıklarının sürdürülebilir şehirler için kritik önem taşıdığına atıfta bulunan Umut Postlu, “Raylı sistemler sadece modern ulaşım çözümleri değil; düşük karbon salımı, enerji verimliliği ve trafik yoğunluğunu azaltma gibi etkileriyle çevre dostu kentlerin temel taşıdır. Gülermak olarak, raylı sistem projelerinde edindiğimiz tecrübemizle bu dönüşüme liderlik ediyoruz” ifadesini kullandı.
Şirketlerinin yalnızca bir taahhüt firması değil, altyapı dönüşümünün güvenilir stratejik ortağı olduğuna dikkat çeken Umut Postlu, bugüne kadar küresel ölçekte 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1.500 kilometreden fazla demiryolu/yüksek hızlı tren (YHT) hattı ve 40’tan fazla köstebek tünel delme makinesinin (Tunnel boring machine-TBM) kullanımı ve işletilmesi projesi gerçekleştirdiğini iletti.
Ayrıca, uluslararası taahhüt sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından ENR’nin (Engineering News Record) Aralık 2024 tarihli raporunda yer alan listeye göre “Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler (Mass Transit and Rail)” kategorisinde en büyük 13’üncü firma olarak yer aldıklarını bildirdi.
8 ülkede projelerine hız kesmeden devam ediyor
Türkiye dışında, 8 ülkede projelerinin hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Umut Postlu, farklı coğrafyalarda yeni projelere imza atma hedefleri kapsamında ise metropollerin mevcut altyapısını modernize etme ve genişletme projelerini yakından takip ettiklerine değindi. Öte yandan, 2009’dan bu yana aktif oldukları ve halihazırda birden fazla projeyi eş zamanlı icra ettikleri Polonya’da, yakın zamanda iki önemli ihale daha kazandıklarını açıklayan Postlu, şöyle devam etti: “Romanya’da yine son dönemde üç büyük proje ile pazara hızlı bir giriş yaptık.
Sırbistan’a ilk adımımızı, Belgrad-Niš demiryolu hattının Stalac– Djunis kesiminin yeniden inşası ve modernizasyonunu kapsayan projeyle attık. Bu proje aynı zamanda Balkanlar’daki etkinliğimizi artıracak önemli bir kilometre taşıdır. Yeni pazarlarda büyüme vizyonumuz doğrultusunda, Ortadoğu’da da aktif bir rol üstleniyoruz. Dubai Expolink 2020 Metro anahtar teslim yapım işini başarıyla tamamladık. Bölgede bu güçlü referansımızla, önemli birçok projeyi yakından takip ediyoruz. Hem raylı sistemler hem de diğer ulaşım projelerinde Ortadoğu’daki sürdürülebilir şehir vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
“Finansal büyüklüğün temelini raylı sistemler oluşturuyor”
Raylı sistemlerin şirketlerinin finansal ve operasyonel büyüklüğünün temelini oluşturduğunun altını çizen Umut Postlu, “2024 itibarıyla 34.5 milyar TL hasılatımızın yüzde 63’ü metro, hafif raylı sistemler ve tramvay, yüzde 10’u ise demiryolu projelerinden geliyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğumuz en güncel finansal verilere göre, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla toplam 4.65 milyar TL büyüklüğündeki iş portföyümüzün (backlog) yüzde 88’i yine raylı sistemlerden oluşuyor. Şirketimiz, ulaşım ve altyapı sektöründe ulusal ve uluslararası arenada yatırımlarını daha da güçlü hale getirebilmek için çalışıyor, hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. Bu amaçla 2025 yılı başında halka arzımızı (GLRMK) başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.