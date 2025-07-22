Gülermak, halka arz sonrası küresel büyüme rotasında

Postlu, “Hali­hazırda 3 bin 500’ü aşan çalı­şanımızla, yurt içi ve dışında büyük çaplı altyapı ve üstya­pı projelerini hayata geçiri­yoruz. Son 25 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaşan şir­ketimiz, Türkiye’nin yanı sı­ra yurt dışında birçok ülke­de metro projeleri, hafif raylı sistemler ve tramvay proje­leri, demiryolu projeleri, oto­yol projeleri gibi büyük çaplı ulaşım projelerini hayata ge­çiriyor” diye konuştu.

Raylı sistemlerde derinle­şen uzmanlıklarının sürdü­rülebilir şehirler için kritik önem taşıdığına atıfta bulu­nan Umut Postlu, “Raylı sis­temler sadece modern ula­şım çözümleri değil; düşük karbon salımı, enerji verim­liliği ve trafik yoğunluğunu azaltma gibi etkileriyle çev­re dostu kentlerin temel ta­şıdır. Gülermak olarak, raylı sistem projelerinde edindi­ğimiz tecrübemizle bu dönü­şüme liderlik ediyoruz” ifa­desini kullandı.

Şirketlerinin yalnızca bir taahhüt firması değil, altya­pı dönüşümünün güveni­lir stratejik ortağı olduğuna dikkat çeken Umut Postlu, bugüne kadar küresel ölçek­te 300 kilometrenin üzerin­de tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1.500 kilomet­reden fazla demiryolu/yük­sek hızlı tren (YHT) hattı ve 40’tan fazla köstebek tünel delme makinesinin (Tunnel boring machine-TBM) kul­lanımı ve işletilmesi proje­si gerçekleştirdiğini iletti.

Ayrıca, uluslararası taahhüt sektörünün önde gelen dere­celendirme kuruluşlarından ENR’nin (Engineering News Record) Aralık 2024 tarih­li raporunda yer alan listeye göre “Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler (Mass Transit and Rail)” kategorisinde en bü­yük 13’üncü firma olarak yer aldıklarını bildirdi.

8 ülkede projelerine hız kesmeden devam ediyor

Türkiye dışında, 8 ülke­de projelerinin hız kesme­den devam ettiğini söyleyen Umut Postlu, farklı coğraf­yalarda yeni projelere imza atma hedefleri kapsamın­da ise metropollerin mevcut altyapısını modernize etme ve genişletme projelerini ya­kından takip ettiklerine de­ğindi. Öte yandan, 2009’dan bu yana aktif oldukları ve ha­lihazırda birden fazla pro­jeyi eş zamanlı icra ettikleri Polonya’da, yakın zamanda iki önemli ihale daha kazan­dıklarını açıklayan Postlu, şöyle devam etti: “Roman­ya’da yine son dönemde üç büyük proje ile pazara hız­lı bir giriş yaptık.

Sırbistan’a ilk adımımızı, Belgrad-Niš demiryolu hattının Stalac– Djunis kesiminin yeniden inşası ve modernizasyonu­nu kapsayan projeyle attık. Bu proje aynı zamanda Bal­kanlar’daki etkinliğimizi ar­tıracak önemli bir kilometre taşıdır. Yeni pazarlarda bü­yüme vizyonumuz doğrul­tusunda, Ortadoğu’da da ak­tif bir rol üstleniyoruz. Du­bai Expolink 2020 Metro anahtar teslim yapım işini başarıyla tamamladık. Böl­gede bu güçlü referansımız­la, önemli birçok projeyi ya­kından takip ediyoruz. Hem raylı sistemler hem de diğer ulaşım projelerinde Ortado­ğu’daki sürdürülebilir şehir vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

“Finansal büyüklüğün temelini raylı sistemler oluşturuyor”

Raylı sistemlerin şirketlerinin finansal ve operasyonel büyüklüğünün temelini oluşturduğunun altını çizen Umut Postlu, “2024 itibarıyla 34.5 milyar TL hasılatımızın yüzde 63’ü metro, hafif raylı sistemler ve tramvay, yüzde 10’u ise demiryolu projelerinden geliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğumuz en güncel finansal verilere göre, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla toplam 4.65 milyar TL büyüklüğündeki iş portföyümüzün (backlog) yüzde 88’i yine raylı sistemlerden oluşuyor. Şirketimiz, ulaşım ve altyapı sektöründe ulusal ve uluslararası arenada yatırımlarını daha da güçlü hale getirebilmek için çalışıyor, hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. Bu amaçla 2025 yılı başında halka arzımızı (GLRMK) başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.