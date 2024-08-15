Gündoğdu Gıda halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Gündoğdu Gıda halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Gündoğdu Gıda halka arzı ne zaman başladı?

Gündoğdu Gıda halka arz sürecinde 15 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

Gündoğdu Gıda halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç tl?

Halka arz başvurusu onaylanan firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

Gündoğdu Gıda (Borsa Kodu) ne olacak?

Gündoğdu Gıda'nın işlem kodu “GUNDG” olarak belirlendi.

Gündoğdu Gıda halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?

Gündoğdu Gıda halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Gündoğdu Gıda halka arzı kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).

- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).

Gündoğdu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu?

Gündoğdu Gıda, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Gündoğdu Gıda halka arz detayları:

Gündoğdu Gıda halka açıklık oranı yüzde 25,64’dür. Toplamda 10 milyon adet lot dağıtılacaktır. Gündoğdu Gıda halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.