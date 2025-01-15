Güney Kore'deki siyasal gerilimin damga vurduğu Asya borsalarında durum...

Asya borsalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Yoon Suk Yeol'un soruşturma kapsamında gözaltına alındığı Güney Kore'deki siyasal gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

BoJ Başkanı'ndan faiz oranlarına yönelik açıklama

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, fiyat koşullarındaki güç kazanımının devam etmesi halinde BoJ'un faiz oranlarını artıracağını ve parasal destek derecesini ayarlayacağını söyledi.

Ueda, bölgesel bankaların katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'deki yeni yönetimin ekonomi politikası ve bu yıl Japonya'da yapılacak ücret görüşmelerinin ivmesinin, faiz artırımının zamanlamasının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Para politikasının ayarlanmasının zamanlaması gelecek ekonomi, fiyat ve finans şartlarına bağlı."diye konuştu. Bununla birlikte Japonya'da aralık makine siparişleri yıllık yüzde 11,2 arttı.

Borsa...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 38.472 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.497 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.246 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.225 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 artışla 76.756 puandan işlem görüyor.