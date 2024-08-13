Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi toplam işlem hacmi: 28,9 milyar lira

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.