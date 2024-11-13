Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi: 29,3 milyar lira

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 9.148,41 puana geriledi. Toplam işlem hacminin 29,3 milyar liraya ulaştığı süreçte sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,31 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD borsalarında karışık seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde veri gündemi sakin

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.250 ve 9.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.