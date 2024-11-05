Günün ilk yarısında borsanın toplam işlem hacmi 32 milyar liraya ulaştı (5 Kasım 2024)

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 8.667,23 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile gıda içecek oldu.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleri, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.