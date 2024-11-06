GYO'larda 600 milyar liralık değerleme beklentisi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da düzenlenen ve sektörün önde gelen buluşma etkinlikleri arasında yer alan 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'ne katıldı.

Gönül, buradaki konuşmasında son dönemde gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonu (GYF) modellerinin daha çok ilgi görmeye başladığını kaydederek, "Borsamızda şu anda 48 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bunların 2023 yılında değerleri 350 milyar liraydı. Bu yılı 550-600 milyar lira civarında bir değerle kapatacağımızı görüyoruz." diye konuştu.

GYO'lara ciddi bir teveccüh olduğunu vurgulayan Gönül, "Burada sadece finans bulma açısından değil aynı zamanda markaların gelişmesi ve bilinirliklerinin artması için GYO olarak inşaat şirketlerinin halka arzı için ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Şu anda bizde GYO'ya dönüşmek için şirketlerin ciddi sayıda bekleyen talebi var. Bunları da önümüzdeki seneye yayarak halka arzlarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Fon büyüklüğü 150 milyar liraya yaklaşacak'

SPK Başkanı Gönül, halka arz olan şirketlerin tam anlamıyla kayıt içerisine girdiğini ve SPK denetimine tabi olduğunu belirterek, bu sayede yapılan işlerin kayıt altında bulunduğunu ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Gayrimenkul yatırım fonlarına ciddi bir ilgi olduğunu ve çok sayıda GYF kurulduğunu dile getiren Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl GYF'lerin projelere yatırım yapmasının önünü açtık. Böylece sadece bitmiş değil, devam eden veya başlangıç aşamasındaki projelere de yatırım yapabiliyorlar. Mevcut GYF'lerden Proje GYF dediğimiz bu fonlara dönüşüm ve yeni Proje GYF kurulumu için çok sayıda başvurumuz var. GYF'lerin güncel değeri 104 milyar lira. 2024 sonunda yaklaşık 115 milyar lira gibi bir rakamla karşımıza çıkacaklarını tahmin ediyorum. Bunun da 2025 yılında yaklaşık 150 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Gönül, Proje GYF'lerin yatırımcılar tarafından her geçen gün daha fazla tanındığını kaydederek, "Proje GYF'ler henüz kuruluş aşamasında. Bu fonların kuruluşu için yüzde 50 konut olması zorunluluğu getirdik. Özellikle kentsel dönüşüm için kullanılabilmesi için de bunu öne çıkardık. Konut tarafında arzın yükselmesine yardımcı olabileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.