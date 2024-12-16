Haftanın ilk gününe VİOP endeks kontratından yüksek başlangıç (16 Aralık 2024)

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 11.274,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da artışını sürdürerek 11.284,00 puana çıktı. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.299,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başlarken, analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.