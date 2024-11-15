Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında satıcılı seyir öne çıkıyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 503,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.159 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.044 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 34.272 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.261 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 11.514 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de eylül ayı sanayi üretimi beklentileri karşılamadı

Bölgede açıklanan verilere göre İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik olarak yüzde 0,1 büyüyerek tahminlerin altında büyüme kaydederken, yıllık bazda yüzde 1 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,8 azalışla beklentileri karşılamadı.

ECB'den ekonomide yumuşak inişe destek

ECB Para Politikası Kurulu'nun dün yayımladığı toplantı tutanaklarında faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu. ECB'nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve ekonomide yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini söyledi.