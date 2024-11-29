Haftanın son işlem gününde New York Borsası'ndan yüksek açılış

New York borsası yükselişle açıldı. ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem görülecek pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi. Analistler, Şükran Günü tatili dolayısıyla piyasalarda işlem hacminin oldukça düşük olmasının beklendiğini belirtti.

183,4 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor

ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Değer kazanan hisseler

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklendiği kadar güçlü olmayan ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı sonrası çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükseliş piyasalardaki pozitif seyirde kısmen etkili oldu. Applied Materials ve KLA'nın hisseleri yüzde 2'nin, Lam Research'ün hisseleri yüzde 3'ün ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.